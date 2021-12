Auto vola fuori strada, uno dei passeggeri al pronto soccorso per leggere lesioni

Mix di velocità e asfalto viscido all'origine dell'incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sulla Riccione-Tavoleto nel quale una vettura con due persone a bordo è volata fuoristrada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 00.30 poco dopo la rotatoria di Sant'Andrea in Casale quando il guidatore della Panda, nell'affrontare la curva, ha perso il controllo del mezzo che è volato fuori strada finendo nel campo che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, i sanitari del 118 con un'ambulanza e gli agenti della polizia Stradale. Mentre il guidatore sarebbe rimasto praticamente illeso, il passeggero è stato accompagnato in pronto soccorso per delle leggere lesioni. L'automobilista è stato sottoposto ai test dell'etilometro e sarebbe risultato positivo alla guida in stato di ebbrezza.