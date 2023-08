Automedica a Riccione e container con bibite in A14 in caso di ingorghi, la Riviera si prepara al Ferragosto

Con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica esteso alla partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, è stata definita la modulazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione in occasione del ponte di Ferragosto. Nel corso dell’incontro, le amministrazioni dei cinque Comuni costieri sono state invitate a ripetere con misure omogenee, i provvedimenti generalmente adottati in circostanze analoghe, quali il divieto di vendita e di asporto di bevande in contenitori di vetro, l’interdizione al traffico di aree maggiormente interessate da particolari flussi, la regolamentazione oraria di diffusione della musica, l’illuminazione delle spiagge e la vigilanza notturna sull’arenile.

Particolare attenzione sarà prestata a eventuali segnali e/o informazioni relative all’organizzazione di raduni e feste illegali, nonché a iniziative non lecite da parte di movimenti ambientalisti.

Sul fronte sanitario, il 118 intensificherà la propria presenza sul territorio con la dislocazione di un’ambulanza in più il 14 e il 15 agosto sia a Rimini che a Riccione; dall’11 al 15 e dal 18 al 20, inoltre, sarà messa a disposizione una automedica a Riccione dalle 8 alle 20.

Sul versante della mobilità dei veicoli, lungo la rete autostradale saranno sospesi tutti i cantieri, fatta eccezione per quelli che dovessero rendersi necessari per far fronte ad emergenze; inoltre, sarà aumentato il personale per le esazioni, saranno allestite due postazioni con carroattrezzi, presso il casello Rimini Sud e sarà collocato un container frigo con bibite refrigerate da distribuire in caso di ingorghi, avvalendosi di una convenzione stipulata per la distribuzione di generi di prima necessità in caso di bisogno.

Le Stazioni di Rimini e di Riccione saranno presidiate anche in fascia notturna e sul fronte aeroportuale crescerà il livello di attenzione su tutti i voli, destinati a un significativo aumento del transito passeggeri.

La programmata implementazione dei servizi registrerà, in termini di unità aggiuntive, rispetto a quelle già ordinariamente in servizio, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Polizia di Stato: 130 unità alle quali occorre aggiungere gli ulteriori rinforzi richiesti (180 unità). Arma dei Carabinieri: 110 unità. Guardia di Finanza: 184 unità. Polizia Stradale: 30 unità. Polizia Ferroviaria: 24 unità. Polizia di Frontiera (Aeroporto): 12 unità. Garantito, inoltre, il massimo dispiegamento di uomini e mezzi della Capitaneria di Porto, del Roan, dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Municipali.

“Ogni sforzo possibile - commenta il Prefetto - è stato compiuto affinché la comunità riminese possa vivere in serenità e sicurezza le imminenti festività”.