Azzanna la mano a un agente della Municipale che lo aveva invitato a spostare l'auto in divieto di sosta

Una reazione decisamente spropositata quella di un 36enne che, nella serata di lunedì, ha avuto un acceso diverbio con gli agenti della Municipale di Rimini per poi azzannarne uno alla mano finendo così in manette. Tutto è iniziato con un controllo del territorio della squadra di Polizia Giudiziaria della Locale che è intervenuta nel parco Regina Margherita a Miramare, dove era in corso un mercatino, a causa delle numerose vetture parcheggiate in sosta vietata sul prato e nelle adiacenze dei giochi. Gli agenti in borghese hanno invitato i presenti a spostarle e il 36enne, commerciante della zona, ha iniziato un'accesa discussione chiedendo a che titolo volevano far spostare le vetture. Il personale della Locale si è così qualificato è l'uomo ha dapprima acconsentito alla richiesta per poi tornare sul posto accompagnato dal fratello, un 33enne, per riprendere a discutere con gli agenti.

Gli animi si sono presto surriscaldati e i due, secondo il racconto delle divise, si sono scagliati contro i vigili e nel parapiglia uno degli agenti è stato morso a una mano. Mentre il 36enne è stato bloccato sul posto, il più giovane è scappato. I tre agenti, così come l'aggressore, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove i medici li hanno poi dimessi con una prognosi di alcuni giorni. Nel frattempo, in ospedale si è presentato anche il 33enne e, così come il fratello, è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.

Portati al comando, dopo una notte in camera di sicurezza il 33enne e il 36enne sono stati processati per direttissima. Difesi entrambi dall'avvocato Maria Luisa Trippitelli sono risultati incensurati e, davanti al giudice, hanno chiesto scusa per il loro comportamento al di sopra delle righe. Il magistrato ha quindi convalidato il fermo per poi rimetterli in libertà in attesa della prossima udienza.