Automobilista fermato dalla Municipale fa schizzare l'etilometro a oltre 4 volte il consentito

L'uomo era al volante nonostante le sue condizioni fossero al limite del coma etilico, per lui oltre a dare l'addio alla patente è arrivata la denuncia

Quando gli agenti della polizia Municipale di Bellaria lo hanno fermato, nella serata di sabato, si sono resi immediatamente conto che l'automobilista era completamente ubriaco e nonostante questo si fosse messo al volante. L'uomo, un 40enne residente a Santarcangelo, manifestava tutti i sintomi di una sonora sbronza e quando è stato sottoposto all'etilometro ha fatto schizzare l'apparecchiatura a un valore di oltre 2 g/l ossia 4 volte il valore massimo consentito. Visto il tasso da coma etilico, per l'uomo è scattato il ritiro della patente ai fini della sospensione e la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.