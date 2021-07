Automobilista ubriaco oltre a una pesante multa dà l'addio alla propria patente

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nelle ultime 48 ore, hanno pattugliato la Valmarecchia e le sue strade per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e i reati predatori. In tutto sono stati fermati 93 veicoli e identificate 150 persone con diversi guidatori sottoposti all'etilometro. Tra questi a finire nei guai è stato un 47enne di novafeltia fermato mentre si trovava al volante della sua Audi A4 che procedeva lungo la Marecchiese in località Borgnano di Talamello. Alla prova dell'etilometro l'uomo ha fatto segnare un tasso alcolemico di 0,60 g/l che gli è valso il ritiro della patente, la decurtazione di 10 punti dal documento di guida. e una multa da 544 euro.

Un 18enne tunisino, invece, è stato fermato mentre procedeva in sella a una bicicletta lungo via Tenuta a Villa Verucchio. Identificato, è risultato essere senza fissa dimora ed è apparso molto nervoso agli occhi dei militari. Messo alle strette il ragazzo ha consegnato spontaneamente una modica dose di marijuana e hashish che gli è valsa la segnalazione in Prefettura come assuntore di stupefacenti.