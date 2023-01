Tentano il guado del torrente in piena, due automobilisti semi assiderati salvati dai vigili del fuoco

Brutta avventura per due automobilisti che, nella notte tra domenica e lunedì, sono stati travolti dalle acque in piena di un torrente mentre cercavano di attraversare il guado. L'allarme è scattato intorno alle 2.30 nel territorio del Comune di Coriano, in via Piane, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno trovato il mezzo completamente sommerso e gli occupanti che erano riusciti ad uscire dall'abitacolo. Trascinati dalle acque gelide, entrambi hanno fatto in tempo ad aggrapparsi a dei tronchi lungo il greto per evitare di essere trascinati a valle. Grazie al gommone da rafting e alle tecniche di soccorso alpino, il personale del 115 è riuscito a raggiungere i due semi assiderati e a portarli in salvo per poi affidarli ai sanitari del 118. Il salvataggio è stato operato da due squadre dei vigili del fuoco e, sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri.