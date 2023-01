Automobilisti ubriachi "festeggiano" l'anno nuovo dando l'addio alla patente

I festeggiamenti del capodanno mal si sono conciliati con il mettersi al volante dopo i ripetuti brindisi amche perchè, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio a vigilare sulle principali arterie riminesi è stata la Polizia Stradale armata di etilometro. Sono state 15 le pattuglie impiegate alle quali si è aggiunto anche l'ufficio mobile, uno spiegamento di forze che ha visto venire controllati 120 veicoli e altrettanti guidatori. Ad essere risultati positivi all'alcol test sono stati in tutto 27, di cui 6 neopatentati, e sul totale per 9 di questi che non avevano il documento al seguito è scattata una ulteriore sanzione. Nel complesso i punti decurtati ammontano a 250 e sono state inoltre contestate altre 10 violazioni al Codice della Strada di cui 5 per mancato uso delle cinture di sicurezza.