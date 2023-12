Dall'autopsia di Pierina Paganelli un primo identikit dell'assassino

Dai primi dati trapelati sull'autopsia di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa lo scorso 3 ottobre a Rimini, effettuati dalla dottoressa Loredana Buscemi e che verrà depositata presumibilmente la prossima settimana emergono alcuni indizi per l'identikit dell'assassino. Secondo quanto emerso si tratterebbe di un uomo più alto della vittima, circa un metro e ottanta, che per infierire sull'ex infermiera ha utilizzato un coltello da portata per la carne con una lama da 15 centimetri con il quale ha scagliato una trentina di fendenti. L'esame autoptico, inoltre, ha individuato per le 22.20 l'ora del decesso. Un orario compatibile, quindi, con il filmato della telecamera a circuito chiuso della farmacia San Martino che si trova davanti alla rampa dei garage dello stabile di via del Ciclamino e che a quell'ora ha catturato la silhouette di quello che potrebbe essere l'assassino: una figura maschile che si allontana con qualcosa in mano. Un'immagine molto sgranata sulla quale, nei giorni scorsi, hanno lavorato gli inquirenti della Squadra Mobile guidati dal vice questore Davide Virgili e coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci. Gli investigatori, infatti, hanno effettuato nuove riprese e misurazioni sfruttando quanto registrato dagli occhi elettronici in cerca di dati da incrociare con quelli dell'autopsia.

Gli avvocati Marco e Monica Lunedei, difensori della famiglia della vittima, intanto hanno depositato in Procura ulteriori nomine ad integrazione del numero delle parti offese: il fratello e le sorelle di Pierina, genero e nipoti. “Diamo atto - hanno spiegato i legali in una nota stampa - dell’importantissimo sforzo investigativo compiuto dal Magistrato e dalla Polizia Giudiziaria, che potrebbe non essere stato percepito dai non addetti ai lavori. Confidiamo che gli ultimi sviluppi, assieme alle indagini ripetute sul luogo del delitto ed ai risultati delle prove scientifiche, che si attendono a breve, possano fare definitivamente luce su questa intricata vicenda”.