Autostrada A14, lavori agli asfalti: chiude per una notte il tratto tra Rimini nord e Valle del Rubicone

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 6 alle 6 di venerdì 7 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, sarà chiusa l'area di servizio "Rubicone est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone.