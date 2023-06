Autostrada A14, lavori alle barriere di sicurezza. Chiude per due notti il casello di Rimini Sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 luglio, con orario 22-6, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord. Sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena.