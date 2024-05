Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Riccione.