Attenzione per chi deve mettersi in viaggio, arriva il Tour de France: chiude il casello di Rimini Sud

In occasione della prima tappa "Firenze-Rimini" del Tour de France 2024, che si svolgerà sabato 29 giugno, dalle 14 alle 18 e, comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sulla A14 Bologna-Taranto sarà necessario chiudere l'uscita della stazione di Rimini sud per chi proviene da Bologna e da Pescara/Ancona. Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS72 di San Marino, con provenienza San Marino, immette all'entrata della stazione di Rimini sud, mentre rimarrà regolarmente transitabile lo svincolo di immissione dalla SS72 di San Marino, con provenienza Rimini città, all'entrata della suddetta stazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Riccione.