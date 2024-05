Autostrada, manutenzione alle gallerie: chiusure notturne nel tratto Cattolica-Riccione e Rimini

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria "Scacciano", sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 maggio, sarà chiuso il tratto Cattolica-Riccione, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: SP17, SS16 Adriatica, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione. d

Dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 maggio, sarà chiuso il tratto Riccione-Cattolica, verso Ancona/Pescara. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica.

Chiusura Rimini Nord-Sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria "Covignano", dalle 22 di venerdì 31 maggio alle 6 di sabato 1 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, verso Ancona/Pescara. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, SS16, SS72 Superstrada per San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud.