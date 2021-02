Autotrasportatore ritrovato cadavere nella cabina del camion

Macabra scoperta, martedì mattina, nei pressi del casello atostradale di Rimini nord dove il corpo senza vita di un autotrasportatore è stato trovato all'interno della cabina di guida del camion. L'allarme è scattato poco prima delle 10 quando altri camionisti, parcheggiati nella piazzola nei pressi del ristorante "Berto", si sono resi conto che il collega non dava segni di vita e non rispondeva alle chiamate. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provato a rianimare l'uomo del quale ancora non sono state fornite le generalità. Nonostante gli sforzi, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Orsoleto è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale di Rimini e, al momento, sono in corso gli accertamenti per individuare le cause della morte.