Autovelox per fare cassa? Angelini (3V): "A Corpolò migliaia di multe senza aver superato i 10 km/h"

Matteo Angelini, consigliere comunale 3V di Rimini, torna a porre l’accento sugli appostamenti della Polizia locale in un tratto di strada sulla Marecchiese, dove è presente il limite dei 50 chilometri orari. A seguito di accesso ai dati, emergerebbe che ci sono stati nell’arco del tempo 36 appostamenti al civico 692 (Corpolò) che hanno fruttato 1210 verbali, da settembre 2023 ad oggi, di cui 1123 verbali sotto i 10km/h. “Qualcosa come circa oltre 50 mila euro che non arrivano da pirati della strada che mettono a rischio la sicurezza altrui”, è la posizione del consigliere comunale Angelini.

In sostanza secondo Angelini non tutti gli appostamenti sarebbero finalizzati a garantire la sicurezza stradale: “Alcune sanzioni provengono da persone che si muovono in sicurezza, per di più lavoratori che anzi io credo rischino più di tamponare chi li precede per controllare il tachimetro al fine di non sforare i 50-55km/h che altro. A maggior ragione i dubbi aumentano, vuoi per la generalizzazione che è stata fatta, io ho fatto una richiesta chiara su quello specifico tratto e non su tutta la via Marecchiese che parte da Rimini e arriva a San Sepolcro. Che la via Marecchiese sia strada pericolosa me lo hanno insegnato i miei genitori fin da piccolissimo e poi a scuola, lo sappiamo tutti, il punto è l’utilità e la motivazione di suddetti appostamenti in quel preciso punto dove, a distanza di pochi metri abbiamo ben quattro semafori intelligenti e due dissuasori”, prosegue Angelini.

Il consigliere del Partito 3V ha così posto una serie di domande in una interrogazione rivolta a sindaco e assessore: “Per comprendere meglio i dati che mi sono stati forniti, io leggo un totale di 1210 verbali da settembre 2023 ad oggi al civico 692 di Corpolò, di cui 1123 sotto i 10km/h, quindi 87 di questi verbali, ovvero solo il 7% circa dei verbali risulta essere per velocità superiori ai 10km/h, è possibile conoscere con precisione quali velocità sono state rilevate in questi 87 verbali? Questo dato ci può dare un’idea abbastanza realistica dell’eventuale tasso di pericolosità di quel tratto specifico e quindi l’utilità effettiva di questi appostamenti”. E aggiunge: “È forse il caso di valutare l’idea di appostamenti lungo la bretella di Corpolò se l’intento è sempre quello di garantire la sicurezza stradale e dei cittadini? È forse il caso di valutare l’idea di predisporre la bretella di uno spartitraffico tra le due corsie lungo tutto il percorso o quanto meno nel tratto che passa davanti al benzinaio in maniera tale da impedire rischiose inversioni di marcia e sorpassi in prossimità dello stesso?”.