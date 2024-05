Autovelox sulla Marecchiese, occhio ai limiti. "Basta una distrazione, lavoratori a rischio costante"

Il consigliere comunale Matteo Angelini (Partito 3V) ha chiesto spiegazioni per capire la situazione attuale a Corpolò per quanto riguarda la questione sicurezza stradale. In quanto ormai da mesi si segnalano numerosi appostamenti della Polizia locale in un tratto di strada sulla Marecchiese dove è presente il limite dei 50 chilometri orari. E dove centinaia di automobilisti rischiano di finire nel mirino dell’autovelox. “Percorrendo via Marecchiese, in uscita da Villa Verucchio direzione Rimini, superata Scm ed Hiteco, fatta la rotonda si entra a Corpolò. Avvicinandosi all’ingresso del paese sulla destra si trova un condominio lilla, qui sotto è presente una colonnina arancione che funge da dissuasore della velocità – spiega Angelini -. Da diversi mesi la polizia locale effettua appostamenti parcheggiandosi con il veicolo all’interno del vialetto dell’abitazione immediatamente successiva al condominio Lilla”.

Il consigliere spiega come “per correttezza, prima di decidere di effettuare questa interrogazione, ho chiesto anche informazioni alla consigliera Guaitoli che è residente e conosce sicuramente meglio di me le dinamiche e le motivazioni che portano a questi appostamenti con queste modalità. A fronte però di numerose segnalazioni da parte dei miei concittadini Verucchiesi e anche colleghi di lavoro, decido di chiedere alcune informazioni aggiuntive a riguardo facendo notare come quella strada sia percorsa quotidianamente da centinaia di lavoratori e lavoratrici che rischiano di essere tassati ripetutamente visto che il tratto prevede un limite di velocità di 50km/h e basta essere leggermente distratti, arrivare ai 56km/h per ricevere un verbale da 50 euro. Inoltre, per chi percorre quella strada, vero che è presente idonea segnaletica ma risulta comunque impossibile vedere l’appostamento se non nel momento stesso in cui vi si passa davanti proprio perché il veicolo della polizia risulta ben nascosto all’interno del vialetto dell’abitazione di cui sopra”.

Per questi motivi il consigliere del Partito 3V ha chiesto “quanti appostamenti di questo tipo e con queste modalità sono stati effettuati da settembre 2023 ad oggi in quel punto preciso? Quanti verbali sono stati elevati per violazioni comprese tra i 56km/h ed i 60km/h?”. E ancora: “Quanti verbali totali e per quale importo totale sono stati elevati in quel luogo sempre nel periodo compreso tra settembre2023 ed oggi? Come vengono reinvestiti nel dettaglio i fondi incassati con i verbali derivanti da questi appostamenti? Qual’è la situazione attuale a Corpolo’ per quanto riguarda la questione sicurezza stradale? Esiste una situazione reale di pericolo che comporti questo tipo di attività persistenti da parte della polizia?”.

La risposta dell'assessore Magrini

Questa la risposta dell'assessore Juri Magrini: "La sua interrogazione lascia perplesso, perché dichiaratamente lascia intendere che le sanzioni derivate dai controlli condotti dalla polizia locale sulle nostre strade e in particolare sulla Marecchiese siano una sorta di tassa mirata per colpire i cittadini. Gli ‘appostamenti’ della polizia locale non sono tasse, ma sono interventi a tutela della sicurezza e dell’incolumità di chi su quelle strade si muove. Se guardasse i dati dell’osservatorio provinciale se ne renderebbe conto. La Marecchiese risulta la strada più pericolosa dopo la statale 16 nel nostro comune: solo nel 2022 si sono contati 66 incidenti, che hanno provocato 75 feriti e 5 morti. L’Adriatica sempre nel 2022 ha registrato 129 incidenti, con 165 feriti e 4 morti. Numeri freddi e storicizzati, che sono ciò indice di un andamento consolidato e non estemporaneo, che però rendono l’idea di quanto la presenza sulla strada della polizia locale sia necessaria nell’ottica di incrementare e salvaguardare la sicurezza pubblica. Ed è questo stato di fatto ad aver spinto l’Amministrazione comunale in passato ad investire 6 milioni di euro sul progetto della circonvallazione di Corpolò, aperta nel 2010, dove insiste il limite dei 70 km/h, proprio nell’ottica di limitare l’incidentalità soprattutto in corrispondenza dell’abitato. Così come va ricordato che il posizionamento del personale della polizia locale sulla strada è dovuta alla presenza del trubox, il box arancione che a rotazione l’ apparecchio laser per il rilevamento della velocità, uno strumento espressamente richiesto da chi abita nella zona".

"Far passare l’attenzione nei controlli su quel tratto da parte della polizia locale come volontà di ‘vessare’ i lavoratori e voler ‘far cassa’ adducendo per altro come motivazione di voler approfittare della ‘leggera distrazione’ degli automobilisti che non si renderebbero conto di superare il limite di velocità previsto, è francamente svilente. Anche perché a chi si mette alla guida è richiesta attenzione e non distrazione…”. Rispetto invece a come vengono investite le risorse derivate dalle sanzioni della polizia locale, “è tutto rendicontato in bilancio ed è specificato nella delibera che annualmente la giunta approva: le somme derivate dalle sanzioni vengono destinate seguendo le normative previste dall’art 208 del Codice della strada e reinvestite nelle opere e in attività atte ad incrementare la sicurezza stradale”.