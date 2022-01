Immortalato ai 170 chilometri all'ora sulla Consolare, il record del 2021 a un sammarinese

Spetta a un sammarinese che, al volante della propria Audi, sfrecciava ai 170 chilometri all'ora davanti all'autovelox il record per eccesso di velocità del 2021 registrato dalla Municipale di Coriano che ha rilevato l'infrazione sulla Consolare per San Marino. Questo quello che emerge dal resoconto operativo del corpo, coordinato dall'ispettore superiore Alessandra Marcianò e guidato dal comandante Achille Zecchini, che nel corso dell'anno terminato da poco ha elevato 21156 verbali per violazioni del Codice della Strada. Il superamento dei limiti di velocità rappresenta la fetta più grossa ma non mancano quelli per veicoli non coperti dall'assicurazione (12) e per la mancanza di revisione (26), segue il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (28) e l'utilizzo del cellulare al volante (17). I verbali per irregolarità alle prescrizioni anti Covid sono stati 3, per l’abbandono irregolare di rifiuti 3 e per le mancate prescrizioni sui cani 4. Sono stati 113 i preavvisi che hanno interessato 26 soste irregolari nelle zone invalidi, 7 sui marciapiedi e 14 sugli attraversamenti pedonali. Sono stati 20 i sequestri e i fermi, 3 gli incidenti rilevati calcolando che in presenza di sinistri i rilievi di legge vengono effettuati dall’Infortunistica del comando di Riccione essendo la Polizia Locale di Coriano un servizio intercomunale con Riccione, appunto, e Misano. Il presidio ha effettuato una serie di servizi così dettagliati: 810 per le scuole, 90 per autovelox, 732 in orario mattutino (7-13), 840 in orario pomeridiano (13-19) e 142 serali-notturni (19-1). Per quanto riguarda i controlli 164 durante i giorni di mercato, 443 sulle residenze e 636 sulle persone. Le pattuglie dislocate sul territorio corianese in totale sono state 720. Ad aumentare la flotta auto è arrivata la Jeep Renegade che è stata benedetta dal parroco in occasione delle celebrazioni per la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale e di Coriano.

“Ringrazio a nome del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale il Corpo di Polizia Locale di Coriano – dice il vicesindaco e assessore alla Pm Gianluca Ugolini – il comandante Zechini e l’Ispettore Marcianò per l’impegno, il lavoro e l’attenzione profusi sempre in modo eccellente. Siamo grati di questo agli agenti del presidio locale per il contributo fornito quotidianamente alla cittadinanza e per i servizi di controllo e repressione delle irregolarità messi in atto. Per noi costituisce un orgoglio avvalerci di dipendenti di così alta qualità”.