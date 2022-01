E' polemica sull'autovelox di via Settembrini. "Venga immediatamente modificata l'installazione"

La vicenda dell’autovelox di viale Settembrini, davanti all'ospedale Infermi, è destinata a sollevare polemiche, con il rischio che si vada verso una lunga serie di ricorsi. Sul tema scende in campo la Lega, che per voce del consigliere Loreno Marchei ora chiede alla giunta: “Di modificare immediatamente l'installazione dell'autovelox di via Settembrini”

La richiesta si registra a seguito di una notizia riportata dalla stampa locale, dopo un ricorso presentato da un avvocato al Tribunale di Rimini: “Il Tribunale di Rimini ha recentemente annullato la contravvenzione comminata ad un automobilista che percorreva via Settembrini oltre il limite di velocità – spiega il consigliere comunale - e secondo il giudice l'autovelox non risulterebbe installato secondo il dettato del Codice della Strada: in particolare la banchina non risulterebbe conforme ad alcuni requisiti previsti”.

A fronte di tale situazione, al fine di evitare che tutti i cittadini indisciplinati che percorrono quella strada ad alta velocità possono confidare nell'annullabilità della multa in forza di questo precedente Loreno Marchei fa una richiesta: “Rinnovo l'invito già formulato in consiglio comunale, nella seduta del 16 dicembre scorso, affinché l'amministrazione, anzichè attendere i lunghi tempi del giudizio in Cassazione e la relativa alea del giudizio, proceda immediatamente a modificare la banchina per renderla rispondente ad una più rigorosa interpretazione della normativa”.