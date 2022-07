Avanza il cantiere per i nuovi marciapiedi. "Ad agosto si prosegue in direzione Arco d'Augusto"

A partire da lunedì 20 giugno sono partiti i lavori di riqualificazione dei marciapiedi lato mare e lato monte di via XX Settembre, intervento che va a completare le opere già realizzate nei mesi scorsi al Borgo San Giovanni. "L'esecuzione della finitura superficiale con calcestruzzo architettonico avverrà mercoledì e giovedì della prossima settimana - è l'aggiornamento dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini Mattia Morolli -. A partire dall'8 agosto saremo sul successivo cantiere in direzione Arco d'Augusto. Abbiamo attivato la richiesta di spostamento delle transenne a servizio delle attività commerciali e per il passaggio dei pedoni. E per i tratti successivi abbiamo già messo in campo le modalità per accelerare i tempi".

I marciapiedi saranno ricostruiti mantenendo le stesse dimensioni di quelle attuali, ma cambieranno i materiali utilizzati: al materiale architettonico sarà alternato l’utilizzo della pietra, la pietra servirà a ridisegnare gli spazi davanti al sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista e sui marciapiedi esistenti di quello che era l’antico ponte romano sul fiume Ausa di fronte all’Arco di Augusto. I materiali sono scelti in accordo con la Soprintendenza, di tipologia e formato coerente con le pavimentazioni che caratterizzano il centro storico e utilizzati per l’anello delle nuove piazze. Per tutto il fronte della chiesa si prevede una piazza rialzata, a creare un sagrato che sarà studiato e arredato tenendo conto dei caratteri identitari e storiografici del borgo. Il progetto infine sarà completato con nuovi arredi in corten, come panchine, stalli per le biciclette, griglie salva-piante intorno alle alberature.