Avanza il piano delle asfaltature, ecco le prossime strade interessate e le modifiche alla viabilità

L’intervento partirà nel pomeriggio di mercoledì (29 marzo) in via Fiume permettendo il transito dei veicoli con senso unico alternato, al termine il cantiere si sposterà su via Ferrara. Verrà effettuato il rifacimento del manto stradale, attualmente in conglomerato bituminoso, con un altro manto dello stesso materiale, in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalità.

Via Fiume

Gli interventi in progetto prevedono il rifacimento dell’asfalto in quella parte di viale, tra via Matteotti e Piazza Gramsci, che nel 2021 si rinviava temporaneamente per non intralciare gli adiacenti lavori di riqualificazione della via Trento, dando priorità al tratto a mare della via Del Prete con gli adeguamenti previsti in occasione del passaggio del “Giro d’Italia”.

Via Ferrara

Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale nel tratto di via Ferrara compreso fra la via Del Prete e la via Dante. Con detti lavori si andrà a completare un importante intervento di riqualificazione del tratto a monte di via Ferrara da poco concluso. Si procederà con il rifacimento del manto in asfalto sull’intera carreggiata, previa fresatura su tutta la superficie del manto di usura esistente e fresatura.