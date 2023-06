Dall'avanzo di bilancio 400 mila euro per strade, semafori, parco mezzi e illuminazione al campo sportivo

Nell’ultimo Consiglio comunale di San Clemente è stato votato il Rendiconto di Gestione 2022 che ha evidenziato, oltre alla corretta gestione del bilancio, un importante avanzo di amministrazione pari a oltre 400.000 euro. “Una disponibilità finanziaria di rilievo - dice l’assessore al Bilancio, Christian D’Andrea - frutto di un impegno costante sull’utilizzo dei residui e segno della buona salute del nostro bilancio, che ci consentirà di potenziare tutta una serie d’interventi destinati al settore dei Lavori Pubblici, del Sociale - maggiori stanziamenti in favore dei minori - e delle Scuole". Fra i lavori finanziati, alcune opere indirizzate alla manutenzione stradale; in particolare al rifacimento del manto in asfalto su via Del Frantoio (oggetto di una precisa richiesta da parte di numerosi cittadini) e alla sostituzione dell’impianto semaforico del capoluogo. A questi si aggiunge un consistente stanziamento economico finalizzato al rinnovo del parco mezzi e delle attrezzature destinati alla squadra esterna che si occupa della manutenzione del territorio.

“Abbiamo deciso di destinare la prima parte dell’avanzo di amministrazione ad alcuni cantieri sul capoluogo - commenta la sindaca Mirna Cecchini - a conferma di quanto promesso in campagna elettorale nel 2019. Ammontano a oltre 800 mila euro gli investimenti programmati e realizzati: il doppio rispetto alla precedente legislatura. Le progettualità di maggior peso, in larga parte concluse, possono essere riassunte nel rifacimento e nella messa in sicurezza di Via Del Castello - con annesso nuovo arredo urbano -; nella riqualificazione delle facciate degli edifici privati che danno sul borgo (vedi il progetto Tolgo, metto e dipingo avviato a seguito del primo bando Gal) e nella messa in sicurezza e totale riasfaltatura delle vie Garibaldi, Villa e della parte finale di via Monte Casale. Infine nei lavori, già eseguiti, sulla struttura del Municipio e rivolti, nello specifico, a un migliore efficientamento energetico con il totale rinnovo dell’impianto elettrico, del condizionamento e la sostituzione degli infissi”.

Allargando l’orizzonte, la Giunta ha quindi approvato il progetto esecutivo destinato alla nuova pubblica illuminazione dei campi sportivi di via Cerro per un importo complessivo di 150mila euro: 80mila dei quali reperiti grazie all’avanzo di bilancio e 70mila derivanti da altre risorse economiche.

La giunta ha inoltre dato il via libera al progetto esecutivo vocato all’ampliamento del cimitero di Sant’Andrea in Casale il cui costo - 350 mila euro - sarà coperto dall’accensione di un mutuo. È in via di perfezionamento il progetto per l’ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Clemente: qui è previsto un ulteriore impegno di 350mila euro sia per la costruzione di nuovi loculi, sia per il rifacimento della linea elettrica e dei camminamenti interni.

Ultimo elemento da sottolineare, la decisione di non aumentare le aliquote IMU - la prima casa ne è esclusa - in considerazione dell’attenzione posta nei confronti dei cittadini e dell’intero tessuto imprenditoriale locale.