Avvicendamento all’incarico di capo ufficio comando del Roan di Rimini

Nella mattinata di venerdì, alla presenza del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, Ten. Col. Fulvio Furia, il Magg. pilota Francesca Testaguzza, primo istruttore donna di specialità su elicottero A109 Nexus e AW169 della Guardia di Finanza, ha ceduto l’incarico di Capo Ufficio Comando al Ten. Col. pilota Antonio Maggio, proveniente dalla Sezione Aerea di Bolzano. L’Ufficiale Superiore, originario della provincia di Lecce, si è arruolato nel Corpo nel 1987 ed è in possesso del brevetto di pilota di elicottero dal 1993, con circa 4000 ore di volo all’attivo. Giunge alla sede riminese dopo aver effettuato gli ultimi tredici anni di volo su tutto l’arco alpino italiano, partecipando a numerose operazioni di soccorso in alta montagna e sul territorio nazionale tra le quali l’“Emergenza neve” che colpì i territori dell’Emilia Romagna e delle Marche (nel 2011) ed il terremoto del centro Italia (nel 2017).

Capo Equipaggio sulle linee di elicotteri AB412 e AW169, il Tenente Colonnello Maggio ha, altresì, partecipato a numerose esercitazioni congiunte di soccorso in montagna organizzate con altri Enti/Organizzazioni quali il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino Valdostano ed il Bergrechtungdienst dell’Alpeverein Sudtiröl, oltre ad occuparsi dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale in materia di elisoccorso. Nel segno della continuità con il Maggiore Testaguzza, alla quale il Comandante del R.O.AN. ha rivolto il proprio ringraziamento per l’opera svolta a Rimini e formulato i migliori auguri per il nuovo incarico che andrà a ricoprire presso il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza di Pratica di Mare (Roma), il Ten. Col. Maggio fornirà un valido contributo nelle numerose attività del comparto aeronavale regionale della Guardia di Finanza, cui sono affidati, oltre ai tradizionali compiti di polizia economico-finanziaria, le funzioni in via esclusiva di “sicurezza del mare” oltre al concorso nel sistema di protezione civile a conferma della forte vocazione sociale del Corpo.