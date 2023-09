Avvicendamento alla guida della Capitaneria di Porto di Bellaria

Avvicendamento per l’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina: proprio in questi giorni, infatti, la città sta vedendo il passaggio di consegne tra il Primo Luogotenente Giuseppe Giliberti e il Primo Luogotenente Piero Longo; con quest'ultimo, precedentemente impegnato presso la Sesta Squadriglia del Comando di Messina, pronto ad assumere formalmente il Comando dell’ufficio locale lunedì 2 ottobre.



Giliberti, che a breve prenderà incarico secondo disposizioni presso la Capitaneria di Porto di Rimini, è stato al Comando dell’Ufficio Locale Marittimo a Bellaria Igea Marina a partire dal luglio 2018. Un lasso di tempo che simbolicamente identifica “in sei stagioni, riconoscendo nella stagione estiva quella che richiede maggiore impegno in una realtà come questa. Un grande ringraziamento al Sindaco Giorgetti e all’Amministrazione Comunale, ricordando la vicinanza che ho riscontrato anche da parte della precedente Amministrazione. Bellaria Igea Marina", continua “è una città in cui mi sono trovato realmente bene, accolto da una comunità amica, che mi ha adottato anche sotto il profilo umano. Il mio impegno è stato massimo nell’interesse pubblico della città e nel rispetto delle diverse competenze, nella consapevolezza di quanto le questioni portuali e demaniali siano legate a doppio filo a tante delle attività che vedono coinvolte altre istituzioni, a partire dallo stesso Comune.”



Un aspetto, quest’ultimo, sottoscritto dal Sindaco Giorgetti, che ringraziando a sua volta Giuseppe Giliberti per il servizio prestato al Comando Ufficio Locale Marittimo, sottolinea quanto “Bellaria Igea Marina abbia riqualificato in questi anni, anche grazie all'approccio collaborativo della Capitaneria di Porto, la propria offerta turistica in relazione al mare e alla spiaggia. Ne sono esempio le importanti trasformazioni dell’arenile e manifestazioni innovative come il triathlon, il 2 giugno celebrato sul porto canale, i sabati estivi della Energy Boat o un evento come 'Un mare di cinema', che ha portato a Bellaria Igea Marina tutte le suggestioni del cinema sull’acqua: un percorso di crescita reso possibile da una guida alla nostra Capitaneria di Porto che non si è limitata alla gestione dell’ordinario, dimostrando massima disponibilità. Al Primo Luogotenente Giliberti", aggiunge e conclude il primo cittadino, "i migliori auguri a nome della nostra comunità per le sue prossime sfide professionali, ed un sincero benvenuto ed augurio di buon lavoro al Primo Luogotenente Piero Longo.”