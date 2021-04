Avvicendamento di funzionari alla Questura di Rimini

Il Questore di Rimini saluta la Dr.ssa Marta Poeti, dirigente dell’Ufficio Volanti della Questura riminese, che il prossimo 19 aprile sarà presa in forza alla Questura di Milano. La Dr.ssa Poeti, di origine umbra, laureata in Giurisprudenza all’Università di Perugia, dopo aver frequentato per due anni il corso per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, ha ottenuto la qualifica di Commissario Capo. Quello ricoperto dall’aprile 2019 a Rimini è stato il suo primo incarico. Con la dirigenza delle Volanti e l’incarico di Vice Capo di Gabinetto, si è contraddistinta per la sua preparazione professionale, tenacia e dedizione, ottenendo ottimi risultati. Il Questore, unitamente ai colleghi e tutto il personale della Questura di Rimini, la salutano con affetto e riconoscenza, a lei vanno i ringraziamenti e le congratulazioni per il nuovo incarico.

Il Questore di Rimini ha poi accolto tre nuovi funzionari. Si tratta del 1° Dirigente Dr. Pietro Scroccarello, che assumerà la direzione della Divisione Anticrimine e Polizia Amministrativa e Sociale e dei Commissari Dr.ssa Veronica Brustenghi e Dr. Andrea Sperini, questi ultimi a conclusione del corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Il Dr. Scroccarello, abruzzese di origine, di anni 57, laureato in Giurisprudenza, dopo il corso di formazione, inizia la sua carriera con incarichi presso le Questure Chieti e di Ferrara per poi andare a dirigere il Commissariato di Portoferraio, fino alla promozione a Primo Dirigente. La Dr.ssa Brustenghi, di anni 30, umbra di nascita, laureata in Giurisprudenza, andrà a rinforzare la squadra dirigenziale della Questura unitamente al Dr. Sperini, anch’egli umbro, di anni 45, laureato in Scienze Politiche con dottorato in geopolitica, proveniente dalla Questura di Ravenna dove ha prestato servizio nel ruolo di Ispettore.