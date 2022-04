Avvicendamento in Questura: Francesco De Cicco lascia Rimini e arriva Rosanna Lavezzaro

Arrivato a fine marzo del 2019, dopo 3 anni di servizio alla Questura di Rimini il Questore Francesco De Cicco lascia la città per andare a dirigere la polizia di Stato di Chieti. Al suo posto, per la prima volta, a dirigere gli uffici di piazzale Bonaccini sarà una donna. E' stata infatti nominata Rosanna Lavezzaro, già Questore a Novara e a Vercelli, 57enne e un curriculum che ha visto un grande impegno nell’ordine pubblico, a partire dalle partite di Torino e Juventus sino alle manifestazioni No Tav. Ha lavorato anche nel garantire l’ordine pubblico al G8 di Genova. Sposata, ha due figli di 26 e 24 anni.