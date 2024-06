Avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno di iniziative ed eventi nella Perla Verde

Il Comune di Riccione ha indetto una procedura volta all’acquisizione di sponsorizzazioni che consentirà di reperire risorse economiche, beni, servizi o altre utilità a sostegno di iniziative, eventi, progetti turistici, culturali e sportivi organizzati o promossi per il biennio 2024 – 2025. I soggetti interessati a proporsi come sponsor - privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti e in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023 - potranno promuovere il proprio nome e la propria immagine aziendale associandola alle iniziative organizzate o promosse dal Comune e oggetto della sponsorizzazione, partecipando alla copertura delle spese necessarie per la loro realizzazione e comunicazione. Le proposte potranno riguardare diverse tipologie di sponsorizzazione: l’erogazione di denaro, di beni, servizi e altre utilità, oppure mista, in parte finanziaria e tecnica.

Diverse le opportunità di visibilità dello sponsor associate all’iniziativa o al progetto per il quale si realizzerà la sponsorizzazione, diversificate a seconda dell’investimento, delle esigenze e degli obiettivi di comunicazione: inserimento del logo sui materiali online e offline, collaborazione nella progettazione degli strumenti di comunicazione e promozione, brandizzazione di luoghi e spazi, attività di sampling e distribuzioni di propri materiali, visibilità in occasione dei momenti di comunicazione e promozione dell’iniziativa.

Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate dal Dirigente del Settore Turismo Sport Cultura Sviluppo Economico. Nel caso dovessero pervenire più offerte, la scelta ricadrà sul maggior vantaggio economico per il Comune e sulla data di acquisizione dell’offerta al protocollo dell’ente. L'Amministrazione si riserva sempre di effettuare una valutazione in base alla coerenza e integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor.

In caso di offerte di sponsorizzazione tecnica in diretta concorrenza tra loro o in caso di più offerte, l’Amministrazione si riserva di avviare una negoziazione diretta con i soggetti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare le stesse verso altre iniziative, non escludendo, comunque, la possibilità della presenza di più sponsor per la medesima iniziativa e la conseguente contemporanea presenza di più loghi o marchi.

L’Amministrazione si riserva di individuare il “main sponsor” qualora ne rilevi l’opportunità, e nel caso di una unica offerta o quando un offerente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi di almeno il 60% dell'iniziativa. Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di accordi, potranno essere comunque tenute in considerazione per altre iniziative.

I rapporti tra il Comune di Riccione e gli sponsor saranno formalizzati nell’Accordo di sponsorizzazione, finalizzato, per il Comune, a ottenere risparmi di spesa grazie all’acquisizione di qualificate risorse esterne.

Modalità di presentazione delle offerte

L’avviso, di durata biennale, ha validità, per ogni singolo evento, fino ad almeno una settimana prima della scadenza dello stesso. E’ quindi possibile inviare offerte in qualunque momento del suo periodo di validità. La scadenza di presentazione indicata non è perentoria: nel caso in cui la proposta sia presentata all'Amministrazione dopo la data indicata, e comunque entro la data di inizio della manifestazione, le modalità di promozione del logo o del messaggio dello sponsor verranno definite nella successiva procedura dell’accordo di sponsorizzazione.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere indirizzate a: Comune di Riccione - Settore Turismo Sport cultura Sviluppo Economico, viale Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione, mediante consegna di “Domanda di partecipazione e dichiarazione di offerta”, a mano o a mezzo posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo comune.riccione@legalmail.it.