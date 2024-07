Avvistata a Rimini la 14enne scomparsa dal bolognese

È stata avvistata su un autobus a Rimini e, secondo le segnalazioni, appariva in buone condizioni. Questa la segnalazione che fa sperare i genitori di Camilla Suozzi, la 14enne scomparsa il 29 giugno dalla sua casa di Pianoro, le cui ricerche proseguono e con un tam tam di appelli rilanciati sui social per ritrovarla. Sull'avvistamento riminese è arrivata la conferma dell'avvocato Iannuccelli dell'associazione Penelope alla quale si sono rivolti e genitori per riportare a casa la loro figlia nel più breve tempo possibile e agevolare le ricerche, chiedono di concentrarsi in particolare su Rimini e sulla Riviera Romagnola.

Un appello, in particolare, è stato rilanciato anche tramite i social, dall’avvocatessa attiva nell’associazione Penelope che si occupa di casi di scomparsa: “Camilla è stata avvistata su un autobus che dalla stazione centrale di Rimini porta a Bellaria”, ha scritto su Facebook. Qualcuno dei presenti ha scattato una foto alla ragazzina, altri hanno parlato con lei. “La sinergia di tutti funziona – ha aggiunto Iannuccelli –. Adesso concentriamoci su Rimini e la Riviera”. Non è chiaro se la giovanissima sia sola o in compagnia di altre persone. “Camilla ha solo 14 anni. Non sappiamo con chi sia – conclude l’avvocato – È una bambina. Chiediamo ancora aiuto”.