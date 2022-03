Un'azienda è alla ricerca di operai con esperienza nel settore metalmeccanico, in agenda l'open day

Maw, agenzia per il lavoro presente sul territorio italiano con oltre 90 filiali, inaugura due open day in collaborazione con Indel B, multinazionale specializzata nella realizzazione di soluzioni di raffreddamento per i settori ricettivo, nautico e dell'automotive, per la ricerca di operai nel settore metalmeccanico. I recruiter di Maw accoglieranno i candidati nelle filiali di Cesena e di Rimini secondo questo calendario: lunedì 21 marzo, presso la filiale Maw di Cesena (ore 10-12, 15-17). Martedì (22 marzo) presso la filiale Maw di Rimini (10-12:30, 14,30-17).

L'azienda è alla ricerca di operai con esperienza nel settore metalmeccanico, da inserire internamente come addetti al montaggio in linea. Gli interessati potranno prenotare il proprio colloquio contattando telefonicamente le filiali a questi numeri: filiale Maw di Cesena, 0547 610340, via Cesare Battisti, 149; filiale Maw di Rimini, 0541 769296, via Flaminia 109