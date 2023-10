Azienda comprava alberghi con la truffa sul superbonus, 5 hotel sequestrati nella Riviera Romagnola

Un'azienda di Milano è finita nei guai per avere appaltato lavori edili fittizi sfruttando i vari superbonus ed ecobonus. Tutto è partito dalle verifiche effettuate dalla guardia di finanza di Montepulciano (Siena) in un albergo di Chianciano Terme (Siena), presso cui, nonostante fatture per lavori per oltre 4,5 milioni, non era presente alcun cantiere. Nel mirino, come riporta l'edizione di MilanoToday, sono finiti anche cinque hotel sulla Riviera Romagnola, che sarebbero stati acquistati attraverso proventi illeciti.

Dopo che è stata individuata l'azienda milanese (che aveva commercializzato crediti fiscali per circa 90 milioni), la finanza ha indagato in tutta Italia sui cantieri edili, facendo emergere crediti fiscali inesistenti per circa 40 milioni, derivati da bonus edilizi, la maggior parte dei quali già ceduta a intermediari bancari.

I militari hanno quindi denunciato 18 persone per truffa aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La procura di Milano ha disposto ulteriori approfondimenti ed è emerso che parte dei proventi illeciti è stata "autoriciclata" comprando 5 hotel sulla riviera romagnola e pagando le caparre per acquistarne altri 3. Il totale dell'autoriciclaggio ammonterebbe a 3,5 milioni di euro. Non è finita, perché altri 20 milioni sono stati impiegati per acquistare un'importante azienda del settore, finanziando il concordato preventivo.

Il pm ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro, finalizzato alla confisca, dei 5 alberghi, di azioni societarie, di crediti fiscali e disponibilità liquide, per un ammontare di 39,7 milioni di euro. Le indagini non sono finite: i finanzieri, a questo punto, stanno verificando la regolarità di tutti i cantieri aperti dalla società milanese.