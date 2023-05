Azienda devastata dal fango, i clienti aiutano nell'emergenza. "Un metro d'acqua, ma ci rialzeremo"

Centinaia di piante da buttare via. Ciò che era all’esterno non si è salvato nulla, la speranza è di recuperare qualcosa di ciò che c’era all’interno. Tra le attività che hanno vissuto momenti di angoscia c’è la Floricoltura Moretti, di via Nino Bixio, a Igea Marina. Durante le scorse ore i titolari si sono ritrovati tra le serre con oltre un metro d’acqua d’altezza. Un canale nelle immediate vicinanze ha iniziato a straripare, con acqua e fango che sono arrivati ovunque. “Avevamo già avuto un allagamento nel passato – racconta la titolare Fabiana Moretti -, ma non avevamo mai visto nulla di simile. Ci siamo messi subito al lavoro per cercare di salvare il salvabile, soprattutto dentro le serre, ma temiamo anche per le piante tropicali che rischiano di marcire se non hanno il corretto ambiente”.

A Bellaria Igea Marina è partita una corsa alla solidarietà. “Siamo rimasti colpiti perché abbiamo sentito un grande calore e vicinanza da parte delle persone – racconta Fabiana -. Ci sono clienti che sono arrivati qui direttamente per aiutarci. Altri che ci hanno scritto dicendoci che appena sarà tutto risolto verranno a comprare piante e fiori per i loro giardini”.

Il danno non è ancora immediato da quantificare. Anche perché si sono distrutti dei banchi e rovinati dei macchinari. “Abbiamo trascorso tutta la giornata di giovedì a rimuovere fango e ci sarà ancora molto da fare. Anche perché dobbiamo darci da fare per partire poi con la produzione invernale. Da poco abbiamo subito il lutto con la perdita del mio babbo, ma siamo pronti a impegnarci tutti assieme per risollevare le sorti dell’azienda”, conclude Fabiana.