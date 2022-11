L'azienda dolciaria compie 70 anni, ricchi premi a pasticceri e gelatieri con il Cake Contest

Mo.Ca incorona i re e le regine delle torte. Alla presenza di Andrea Agresti, direttamente dal programma “Le Iene”, si è svolta venerdì scorso, 11 novembre, la premiazione del Cake Contest indetto per festeggiare il 70esimo compleanno della storica azienda corianese specializzata in prodotti per gelaterie, pasticcerie e panifici. Le golose creazioni realizzate per l’occasione dai partecipanti al concorso, dal titolo “Non c’è festa senza torta”, sono state valutate da una giuria d’eccezione: i ragazzi e le ragazze di Ca’ Santino per quanto riguarda la categoria pasticcieri/panettieri e quelli del Cuore21 per quanto riguarda la categoria gelatieri.

Ad avere la meglio nella prima categoria è stata Paola Ventucci (Jolly di Rimini). Secondo gradino del podio per Melissa Catena (Pineta di Cagli). Medaglia di bronzo per Federico Rossi (Al Mastin Vecchio di Verucchio). Nella categoria gelaterie, la vittoria è invece andata a Filippo De Grandis (Il bacio di Giada di Pesaro), seguito da Giuseppina Matteucci (La Bottega dello Starbene di Urbania) e da Alessandro Tomassini (Vanilla&Co di Pesaro).

La famiglia Morotti ha voluto congratularsi con i vincitori del concorso, ricordando le parole del fondatore dell’azienda, Vittorio Morotti: "Lavorare con impegno e passione da sempre grandi soddisfazioni. Proprio la passione per ciò che facciamo è la nostra filosofia aziendale”.

La festa di premiazione è stata la vera ‘ciliegina sulla torta’ di una settimana densa di eventi, degustazioni e laboratori promossi da Mo.Ca per celebrare i suoi primi 70 anni di attività.