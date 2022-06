L'azienda da 750 milioni di fatturato festeggia 70 anni e porta dipendenti e famiglie a vedere i delfini

Scm Group brinda ai suoi settant’anni e sceglie di farlo insieme ai propri collaboratori e rispettive famiglie tra le attrazioni del Parco Oltremare di Riccione. L’evento “Scm Group in Famiglia” per il 70° Anniversario del Gruppo, si è tenuto sabato 11 giugno e ha registrato una straordinaria partecipazione con più di 4000 collaboratori e rispettive famiglie da tutte le sedi italiane ed estere. Un successo di presenze e partecipazione che testimonia il grande desiderio di ritrovarsi tutti insieme e il forte senso di appartenenza all’azienda che nel 1952 ha visto nascere la sua prima macchina per la lavorazione del legno, L’Invincibile, dando inizio a quella che sarebbe stata una lunga storia di successi, frutto di coraggio, ingegno e passione.

Successi che continuano ancora oggi con 750 milioni di fatturato, oltre 4000 dipendenti in tutto il mondo, numeri e partnership da leader globale, non solo nell’ambito delle tecnologie per il legno, ma anche nella lavorazione di materiali avanzati, metallo, vetro, plastica e pietra. Grande emozione in platea per gli interventi degli azionisti della seconda generazione, Adriano e Alfredo Aureli, protagonisti con Giuseppe Gemmani dell’ascesa del Gruppo e livello mondiale. Insieme al Presidente di Scm Group Giovanni Gemmani, intervenuto a nome di tutti gli azionisti, hanno ricordato i valori e principi etici trasmessi dai fondatori fino ad oggi, tra cui la centralità delle persone, vera forza dell’azienda, e l’importanza di “metterci sempre il cuore”.

Valori raccontati anche in un breve video di animazione realizzato per i 70 anni e in un fumetto distribuito ai collaboratori e rispettive famiglie. Oltre alle varie attrazioni di Oltremare e allo spettacolo dei delfini riservato in serata alle famiglie di Scm Group e agli oltre 800 bambini e ragazzi presenti, la Festa è proseguita con altri momenti di intrattenimento, come lo spettacolo di Paolo Cevoli, guest star dell’evento.