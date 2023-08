Azienda riccionese in gara a Bilbao nei campionati internazionali di Fuochi d'artificio

Appuntamento internazionale per la Fonti Pirotecnica. La ditta riccionese, che ha illuminato la Riviera anche durante la Notte Rosa e il Ferragosto, sarà impegnata ai campionati internazionali di Fuochi d’artificio in programma nelle giornate di fine agosto in Spagna, a Bilbao. La Fonti rappresenterà l’Italia, in un match nel quale si sfideranno anche le aziende di Oviedo, Portogallo, Valencia, Francia, Léon e appunto Italia. Ivan Fonti sarà alla regia dello show, per creare un evento unico nel suo genere. “Sono veramente onorato di essere stato invitato a questo importante concorso e orgoglioso di poter dare lustro al nostro territorio oltreconfine”, ha dichiarato Fonti.