Azienda riminese decide di "adottare una classe", guiderà gli studenti per valorizzare il loro talento

Energika, azienda riminese che opera nel settore della consulenza in ambito energetico dell’industria e del terziario, scende in campo per valorizzare i giovani talenti. La società ha, infatti, deciso di aderire al progetto “Adotta una classe”, promosso da Osm Education, il portale del gruppo Osm Edu nato per aiutare ragazze e ragazzi a orientarsi con successo e a compiere scelte lungimiranti per portarli a esprimere appieno il loro potenziale umano. Attraverso “Adotta una classe”, Osm Education ed Energika hanno così deciso di confermare il loro impegno per quanto riguarda la responsabilità sociale d’impresa, rivolgendosi in questo caso direttamente alle scuole del territorio.

Il progetto metterà al centro le cosiddette soft skills, coinvolgendo una classe V dell’Istituto Tecnico Economico Statale ‘Valturio’ di Rimini dove inizierà un percorso a 360 gradi che ha come principale finalità quella di supportare i ragazzi per affiancarli aiutandoli nello sfruttare al meglio le loro capacità.

Il progetto si articolerà in particolar modo in quattro momenti: un incontro con i genitori degli alunni coinvolti; un incontro con la classe, durante il quale si parlerà dell'importanza delle soft skills nel mondo del lavoro e seguirà la compilazione dell'Osm Talent, un questionario innovativo che offrirà ai ragazzi un’istantanea delle attitudini che stanno sviluppando e la consegna in plenaria dei risultati; presentazione di Energika ai ragazzi; incontro finale con i genitori, per rendere anche loro abili a leggere e interpretare il risultato ed essere così di supporto ai propri figli.