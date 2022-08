Azzanna il buttafuori della discoteca per poi aggredire i carabinieri

Notte brava per un giovane turista padovano che, in vacanza in Riviera, ha dato in escandescenza la notte di Ferragosto a Riccione. Il ragazzo, dopo aver trascorso tutta la nottata in una discoteca della Perla Verde, in visibile stato di alterazione ha iniziato a litigare col buttafuori che cercava di allontanarlo dal locale dopo aver infastidito gli altri presenti. Non gradendo di essere accompagnato all'uscita, il padovano ha aggredito l'addetto alla sicurezza prendendolo a morsi e dando in escandescenza tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri. Anche davanti alle divise il ragazzo non ha dato segni di calmarsi e, tra offese e spintoni, ha fatto di tutto per opporsi al controllo dei miliari dell'Arma che alla fine sono riusciti ad immobilizzarlo. Arrestato in flagranza, prima di comparire in tribunale il padovano è dovuto passare per le cure del pronto soccorso a causa del suo stato di agitazione.

Sempre nel fine settimana di Ferragosto a finire in manette sono stati anche due turisti lombardi responsabili del furto di altrettanti monopattini. I giovani sono stati sorpresi all'alba da una pattuglia dei carabinieri mentre cercavano di fuggire coi mezzi elettrici appena asportati dopo aver divelto il palo della segnaletica di via Donizetti, a Riccione, dove erano assicurati.