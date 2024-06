La baby bulla era diventata l'incubo di una coetanea: chiamata in Questura, è scattato l'ammonimento

E' uno dei primi provvedimenti in Italia, sulla base della nuova normativa del dl "Caivano", quello applicato dalla Questura di Rimini su una baby bulla che ha reso un inferno la vita di una coetanea. La giovanissima, che ha meno di 14 anni, è stata segnalata in quanto avrebbe messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti della vittima sia in ambito scolastico che sui social network. Minacce nemmeno tanto velate, come "stai attenta quando esci di casa", che arrivavano sul cellulare della ragazzina tanto da costringerla a bloccare il numero su Whatsapp ma nonostante questo gli insulti arrivavano anche dai profili social facendola temere per la propria incolumità. Una situazione estremamente grave che ha fatto scattare la convocazione di quella che è poco più di una bambina nell'ufficio stalking della Divisione Anticrimine di piazzale Bornaccini dove le è stato notificato l'ammonimento del Questore.

​Tale tipologia di ammonimento, già sperimentata in materia di atti persecutori e violenza domestica, è stata introdotta dal legislatore a tutela di soggetti minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo, con la finalità preventiva e educativa di dissuadere gli autori, anch’essi minorenni, alla reiterazione di simili condotte delittuose che, nella maggior parte dei casi, degenerano in reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali.

​Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili di ufficio e non sia stata formalizzata apposita querela, il legislatore prevede la possibilità che il minore, unitamente al genitore o ad altro soggetto esercente la potestà genitoriale, possa rivolgere al Questore, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti di altro minore di età compresa o superiore ai 12 anni, al fine di interromperne il comportamento molesto. Inoltre, è prevista la possibilità che i genitori dell’autore siano a loro volta sanzionati pecuniariamente.