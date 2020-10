Baby calciatore deceduto durante allenamento, l'Asd Verucchio: "Siamo sconvolti"

Sconvolti e sotto choc dirigenti, allenatori e calciatori dell'Asd Verucchio per l'improvvisa scomparsa, lunedì sera, di un baby calciatore deceduto ad appena 9 anni mentre si stava allenando con i compagni di squadra. Un dramma improvviso e inspiegabile che ha lasciato tutti senza parole. "Siamo sconvolti - ha commentato il presidente della società sportiva Claudio Fabbri. - In questo momento non ci sono parole per descrivere il nostro dolore". Una tragedia che ha scosso l'intera comunità di Verucchio e il sindaco, Stefania Sabba, ha già annunciato il lutto cittadino il giorno dei funerali che al momento sono ancora da fissare.

