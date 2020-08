Baby gang deruba turista in spiaggia, denunciati 3 minorenni

Baby gang nuovamente in azione nella mattinata di lunedì quando, sulla spiaggia di Bellaria, tre ragazzini hanno derubato un turista che stava prendendo il sole sotto l'ombrellone. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8.40 il personale della polizia Municipale è intervenuto nel parco all'incrocio tra le via Caprera e Milazzo dove erano stati segnalati i presunti autori del furto avvenuto poco prima in uno stabilimento balneare di via Pinzon ai danni di un 63enne bergamasco. La vittima, infatti, aveva appena denunciato l'accaduto al posto estivo di polizia fornendo un'accurata descrizione dei tre malviventi che, con una mossa fulminea, si erano impossessati del suo borsello per poi fuggire in strada.

E' stato grazie alla memoria fotografica del 63enne che il personale della Municipale, informato del fatto, ha fermato nel parco i tre ragazzini che corrispondevano al racconto fatto dal turista e li ha portati nel commissariato estivo. Ad essere fermati sono stati un 14enne, un 16enne e un 17enne, anche loro bergamaschi, che messi alle strette hanno indicato un vespuglio dove avevano nascosto il borsello appena rubato. Dalla perqusizione, inoltre, è spuntato addosso a uno dei minorenni un pacchetti di sigarette contenente i 320 euro che erano nel portafoglio del turista e 6,5 grammi di marijuana. Il tutto è valso al trio una denuncia a pide libero per furto aggravato in concorso e, per quello con la droga, la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Il maltolto è stato poi riconsegnato al 63enne mentre i minorenni sono stati messi a disposizione di un assistente sociale.