Baby gang di minorenni a caccia di abbigliamento griffato, bloccata dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Riccione schierati durante il weekend per contrastare il fenomeno delle baby gang e, allo stesso tempo per garantire la sicurezza di turisti e cittadini, hanno denunciato a piede libero 6 persone. In particolare, a rispondere di furto aggravato sono 4 minorenni tutti di origini nordafricane. Tre sono accusati di aver preso di mira due boutique nella zona mare della Perla Verde impossessandosi di alcuni capi griffati per poi fuggire senza pagare; il quarto, invece, è accusato di aver puntato direttamente la borsa di alcuni giovani turisti sottraendo loro i vestiti firmati. Il quartetto è stato rintracciato dai carabinieri che, dopo aver bloccato i giovanissimi, sono riusciti a recuperare le refurtiva e a restituirla ai legittimi proprietari.

Deve invece rispondere di detenzione ai fini di spaccio un 44enne che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina pronti per essere ceduti. Un altro minorenne, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello che gli è valso una denuncia a piede libero per possesso di armi. Altri 3 automobilisti sono incappati nell'etilometro dei carabinieri e, risultati positivi al test, hanno dovuto dare l'addio alla loro patente.