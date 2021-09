Baby gang, le indagini con le immagini di videosorveglianza portano ad altri due arresti: due ragazzi di 16 e 17 anni

Nuova azione di contrasto alle baby gang da parte dei carabinieri. All’alba di lunedì i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Riccione hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Bologna nei confronti di due giovanissimi, accusati di far parte di un gruppo di rapinatori.

In particolare, al termine di approfondite indagini, i carabinieri hanno accertato che i due arrestati, un 17enne ed un 16enne, entrambi della provincia di Rimini, lo scorso 23 agosto avevano messo a segno una rapina di una collana d’oro e della somma di 50 euro in danno di due turisti lombardi. Quella notte, gli uomini dell’Arma erano accorsi in zona bagni 96 a Riccione, intorno all'una e mezza a seguito della richiesta che arrivava da due turisti diciottenni della Brianza, aggrediti e rapinati sotto minaccia di coltelli da un gruppo di nordafricani dileguatisi in direzione delle affollate vie del centro.

I carabinieri erano riusciti a risalire subito all’identità di alcuni componenti del gruppo di rapinatori, controllati poco prima all’altezza del bagno 80. Due di questi, di 20 e 21 anni, erano stati rintracciati lungo il porto canale e dichiarati in arresto per poi essere condotti presso il carcere di Rimini (pm Davide Ercolani).

Ma l'azione investigativa non si è fermata lì. I carabinieri hanno sviluppato gli elementi indiziari acquisiti e tramite il monitoraggio degli impianti di videosorveglianza della città, sono riusciti ad arrivare all’identificazione dei due minori, su cui la competente Procura ha rapidamente chiuso il cerchio, richiedendo a loro carico l’emissione del provvedimento cautelare. Il diciassettenne è stato affidato ai servizi minorili giudiziari e portato in comunità mentre il sedicenne è stato sottoposto alla permanenza domiciliare.