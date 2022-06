Baby gang milanese rapina i coetanei, gli autori arrestati mentre dormivano beatamente

E' scattato all'alba di venerdì il blitz dei carabinieri della Compagnia di Riccione che, dopo aver indagato per tutta la notte, hanno arrestato i componenti di una baby gang milanese ritenuti gli autori di una rapina in concorso continuata e aggravata avvenuta nella Perla Verde. I militari dell'Arma, nella notte tra giovedì e venerdì, erano accorsi in viale Milano dove alcune giovani turiste erano state appena aggredite da un gruppo di magrebini composto da ragazze e ragazze. In particolare erano state proprio queste ultime, in compagnia di un complice, ad aver rapinato le vittime di un cellulare e diversi effetti personali dopo averle prese a schiaffi e calci. Le turiste, sotto choc e con diverse escoriazioni, erano riuscite a fornire agli inquirenti dell'Arma diversi indizi per risalire agli autori della rapina e i carabinieri hanno avviato delle indagini serrate per riuscire ad individuare il gruppo dei nordafricani. Grazie alle descrizioni fornite, e alla visione delle telecamere a circuito chiuso, gli investigatori sono riusciti a risalire ai malviventi che alloggiavano in una struttura ricettiva di Misano.

Nella prima mattinata di venerdì i carabinieri si sono precipitati nell'hotel per identificare i presenti e tra i minorenni che dormivano tranquillamente nei loro letti hanno scovato un ragazzino e due ragazzine sospettati della rapina. Portati in caserma, i tre tutti residenti nella provincia di Monza-Brianza, sono stati riconosciuti dalle vittime come gli autori del colpo e in loro possesso è stato trovato il cellulare rubato a una delle giovani. Le successive indagini hanno consentito di accertare che almeno le due ragazze arrestate si erano rese poco prima responsabili della rapina di un altro telefono cellulare, sempre in danno di altre giovani turiste. Dichiarato in arresto, il trio è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Bologna su disposizione della Procura dei minori di Bologna. Al vaglio dei carabinieri la posizione amministrativa del titolare della struttura ricettiva, presso la quale il gruppo di minorenni aveva trovato sistemazione, in violazione delle norme sulla registrazione degli alloggiati.