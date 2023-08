Baby gang minaccia di morte un gruppo di turisti per rapinarli di 5 euro e dei cellulari

Sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione i componenti di una baby gang, un 20enne e un 18enne italiani e un 19enne nordafricano, ritenuti gli autori di una rapina ai danni di un gruppo di giovani turisti nella zona del Marano. Nella notte tra sabato e domenica, secondo quanto emerso, i tre malviventi avrebbero avvicinato le vittime e dopo averli accerchiati li hanno minacciati di morte per farsi consegnare quanto avevano di valore. Il colpo ha fruttato alla baby gang 5 euro in contanti e 3 telefoni cellulari e, una volta ottenuto il bottino, sono scappati mentre i turisti spaventati hanno dato l'allarme che ha fatto accorrere le pattuglie dell'Arma. I carabinieri sono così partiti alla ricerca dei rapinatori e, poco dopo, hanno individuato i due italiani. Perquisiti, nelle loro tasche è spuntata la refurtiva. Addosso al 20enne, inoltre, le divise hanno trovato anche 40 grammi di hashish già suddivisi in 47 dosi pronte per essere vendute che oltre all'accusa di rapina gli sono valsi anche quella di detenzione ai fini di spaccio. Il proseguo delle ricerche ha permesso di individuare anche il 19enne ma, nonostante questo sia stato riconosciuto dalle vittime, è venuto a mancare l'arresto in flagranza ma trattandosi di un soggetto senza fissa dimora e visti i gravi indizi su di lui è scattato il fermo di polizia. Al termine delle pratiche di rito, il trio è stato trasferito nel carcere dei Casetti in attesa della convalida.