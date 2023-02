Baby gang scatenata: armati di bastoni rapinano una coppia

Notte da incubo per una giovane coppia di riminesi finita nel mirino di una baby gang armata di bastoni che li ha rapinati di pochi spiccioli. Le vittime, che camminavano tranquillamente lungo viale Vespucci, arrivate all'altezza di via Mantegazza si sono viste circondare dai quattro ragazzini che brandivano le mazze pretendendo soldi, smartphone e oggetti di valore. La coppietta ha dato loro i pochi euro che aveva in tasca ma, in quel momento, lungo la strada principale è transitata una pattuglia della Volanti con gli agenti che si sono resi immediatamente conto di qualcosa che non andava in quella situazione anomala. Nemmeno il tempo di frenare, però, che la baby gang è fuggita a gambe levate facendo perdere in un primo momento le proprie tracce. Il personale della Questura, dopo aver rincuorato le vittime, è partito alla caccia serrata dei malviventi rintracciandone quasi subito tre nei pressi della stazione ferroviaria mentre il quarto è stato individuato a bordo di un treno mentre cercava di lasciare Rimini. Portati negli uffici di piazzale Bornaccini, è risultato che si trattava di giovanissimi di origini nordafricane residenti nel bolognese. I primi tre fermati avevano appena 16 anni mentre, il quarto, era poco più che 18enne. Per tutti sono scattate le manette coi minorenni affidati al Tribunale dei minori di Bologna e il maggiorenne finito nel carcere dei "Casetti".