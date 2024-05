"Una baby gang mi ha massacrato per una sigaretta, ora ho paura a girare per Riccione"

Sul volto porta ancora i segni del violento pestaggio subìto ma la voce è ferma così come la determinazione a voler raccontare la sua storia perchè "ancora la stagione estiva non è iniziata e già ci sono questi problemi. Ho voluto denunciare pubblicamente quello che mi è accaduto per dare un segnale e far sì che questa gente sia eliminata da Riccione". Inizia così la storia di Aron Belfky. 25enne residente nella Perla Verde, che nella notte tra l'11 e il 12 maggio è stato massacrato di botte da una baby gang solo per il fatto di aver rifiutato una sigaretta ad alcuni componenti del gruppo. Un'aggressione che, alla vigilia dell'inizio della stagione estiva, fa suonare un campanello d'allarme sulla situazione della sicurezza a Riccione dove già in passato si sono verificati numerosi episodi analoghi.

"Sabato scorso, poco prima della mezzanotte, avevo chiuso il mio negozio nella zona della stazione ferroviaria della Perla Verde - racconta Aron - e sono andato in piazzale Roma per rilassarmi e fumarmi una sigaretta in pace. Mi sono seduto sul parapetto all'inizio della spiaggia e, fin da subito, ho notato dei gruppi di ragazzini ubriachi che si aggiravano sulla battigia. Erano molto 'su di giri' tanto che a un certo punto, nonostante il clima, hanno addirittura fatto il bagno in mare. Quando sono usciti dall'acqua, due di loro mi sono venuti incontro e mi hanno chiesto una sigaretta ma io gliel'ho rifiutata e se ne sono andati a confabulare con quelli del gruppo. Poi sono arrivati altri due ragazzini e, anche loro, mi hanno chiesto una sigaretta con fare sempre più insistente. Io ho iniziato ad avere paura perchè erano in tanti e, già in passato, ero stato aggredito. Ho chiamato i carabinieri per spiegargli la situazione e chiedere che intervenissero sul posto in quanto non mi sentivo per niente sicuro. Non ho fatto in tempo a chiudere la telefonato che è scattata l'aggressione".

"All'improvviso - ricorda il 25enne - mi sono ritrovato circondato da una decina di ragazzini uno dei quali armato con una sedia. Hanno iniziato a picchiarmi selvaggiamente con calci e pugni utilizzando anche lo sgabello. Mi colpivano da tutte le parti e mi hanno strappato i capelli. Per fortuna, in quel momento, in piazzale Roma c'erano diversi passanti che sono intervenuti sentendomi urlare. Quando la baby gang ha visto arrivare gente sono tutti scappati lasciandomi a terra mentre alcune persone mi hanno soccorso chiamando il 118. E' arrivata l'ambulanza che mi ha portato in ospedale da dove, poi, mi hanno dimesso con una prognosi iniziale di 10 giorni e sono andato a denunciare quanto accaduto ai carabinieri".

"A 25 anni - conclude Arona - ho paura a girare la notte per Riccione e, quanto mi è accaduto, non è un segnale incoraggiante: ho 'batezzato' la stagione estiva. Spero che con questa mia denuncia si possa sensibilizzare chi di dovere a prendere dei provvedimenti per una maggiore sicurezza dei cittadini che, al momento, non sono liberi di fumarsi in tranquillità una sigaretta in una piazza. Situazioni di questo genere non dovrebbero mai accadere e, spero, che le persone come quelle che mi hanno aggredito vengano eliminate dalla città".

Al momento le indagini dei carabinieri su quanto accaduto ad Aron hanno portato all'identificazione di uno dei componenti della baby gang. Si tratta di un minorenne di origini nordafricane che è stato denunciato a piede libero. Sono in corso, tuttavia, ulteriori indagini per riuscire ad individuare tutti i componenti del gruppo che hanno picchiato il 25enne.