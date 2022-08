Baby gang torna a colpire, turisti rapinati sul lungomare di Riccione

Notte di fuoco per i carabinieri di Riccione che, tra martedì e mercoledì scorso, si sono trovati alle prese con una baby gang di nordafricani che ha messo a segno due rapine ai danni dei giovanissimi turisti della Perla Verde. Il gruppo, composto da 4 ragazzi neo maggiorenni e un minorenne tutti provenienti da Reggio Emilia, e di origini nordafricane si aggirava sul lungomare riccionese "puntando" le potenziali vittime e quando loccasione si faceva propizia scattava la rapina. A finire nel mirino della baby gang sono stati tre ragazzini in vacanza a Riccione che sono stati circondati dai malviventi e sotto la minaccia di un'aggressine fisica costretti a consengnare i contanti che avevano in tasca. Un bottino di 130 euro una volta ottenuto il quale sono fuggiti a gambe levate con le vittime che sono però riuscite a dare l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri della Stazione. I militari dell'Arma, ottenuta una descrizione della banda, sono partiti al caccia dei ragazzini rintracciandoli poco dopo.

Portati in caserma, i rapinatori sono stati riconosciuti dalle vittime e, per i maggiorenni, sono scattate le manette con l'accusa di rapina e trasferiti in carcere in attea della cnvalida fissata per venerdì mattina. Il minorenne, invece, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza di Bologna. Nel corso delle indagini è emerso che la stessa baby gang avrebbe messo a segno anche una seconda rapina sempre sul lungomare di Riccione e con lo stesso modus operandi. Questa volta la vittima sarebbe un turista che, accerchiato, si è visto strappare il cappellino dalla testa e la catenina d'oro dal collo. Per questo secondo colpo sono ancora in corso le indagini.