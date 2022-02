Baby gang, Riccione scrive al Prefetto per definire le linee d'azione dopo i casi della scorsa estate

Il Comune di Riccione ha avanzato espressa richiesta al Prefetto di Rimini di tenere un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, aperto ai rappresentati delle categorie economiche nella sala del Consiglio comunale in Municipio. Una richiesta che il sindaco Renata Tosi ha indirizzato al prefetto Giuseppe Forlenza in una lettera inviata martedì (22 febbraio). "Per l'estate 2022 bisogna agire d'anticipo - chiarisce il sindaco - perché vanno prese subito tutte le misure possibili per evitare il ripetersi dei fatti che hanno turbato la tranquillità dei nostri territori la scorsa stagione, causando le legittime preoccupazioni dei riccionesi e dei turisti di tutta la provincia di Rimini".

L'amministrazione dando seguito all'ordine del giorno proposto dalle categorie economiche della città, votato e approvato all'unanimità a seguito del consiglio comunale aperto convocato in materia di sicurezza, ha istituito un tavolo permanente che ha visto un'ulteriore riunione con la partecipazione del comandante della Polizia Intercomunale, Achille Zechini, dell'assessore alla Sicurezza, l'onorevole Elena Raffaelli e il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Galassi.

"Siamo al fianco delle Forze dell'Ordine - ribadisce la Tosi - per garantire, nel rispetto delle reciproche competenze, la serenità durante l'estate". "A tal proposito - si legge nella lettera inviata al prefetto - la Polizia Locale di Riccione è stata incrementata nel corso del 2021 di 6 operatori a tempo indeterminato, e di 30 unità stagionali, di cui quattro ancora attive. Sono state inoltre installate ulteriori 12 telecamere posizionate nei luoghi ritenuti più a rischio, seguendo le indicazioni del rappresentante della locale Arma dei carabinieri e altrettante saranno posizionate nel corso del corrente anno. Sono sempre attive le due postazioni dedicate, a mare della ferrovia, una per i Carabinieri e una per la Polizia di Stato, oltre ad altri locali che questa Amministrazione ha messo a disposizione sul territorio comunale". Il sindaco di Riccione ha quindi chiesto al prefetto "di valutare la possibilità di indire una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica presso il Comune, per affrontare approfondire azioni di prevenzione di quelle situazioni che coinvolgono in particolare i giovani".