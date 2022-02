Baby gang in azione nel parco, tre ragazzini minacciati e rapinati

Momenti di paura per tre minorenni che, nella notte tra sabato e domenica, sono stati minacciati rapinati da una baby gang. Secondo quanto denunciato dalle vittime, intorno alle 23.30 si trovavano nel parco "Spina verde" di Miramare quando sono stati avvicinati da altri 3 giovani col volto coperto dalle mascherine e i cappellini calcati in testa. Sotto la minaccia di violenze fisiche, i minorenni sono stati costretti a consegnare un cellulare, un giacchetto e un paio di scarpe ottenuti i quali gli aggressori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La rapina è stata denunciata ai carabinieri e sono in corso le indagini dell'Arma per individuare gli autori.