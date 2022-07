Baby gang sorvegliate speciali, foglio di via per i ragazzini ritenuti pericolosi

Controlli straordinari da parte dei carabinieri della Compagnia di Riccione che, coi rinforzi da parte del Reparto operativo e del battaglione, hanno presidiato la Perla Verde per prevenire disordini e rapine e sorvegliare in maniera particolare le baby gang arrivate in Riviera nel fine settimana. Il bilancio ha visto 5 persone venire denunciate a piede libero e, in particolare, uno straniero residente a Rimini ritenuto l'autore dello strappo di una collanina d'oro ai danni di un giovane turista modenese che camminava sul lungomare della Costituzione. La vittima ha riconosciuto il malvivente, deferito per rapina, ma non è stato possibile recuperare la refurtiva. Un secondo giovane, di origini straniere e senza fissa dimora, era invece riuscito ad intrufolarsi nel magazzino di un negozio di abbigliamento in viale Ceccarini dove ha cercato di impossessarsi di un portafoglio con 20 euro all'interno. Scoperto dai responsabili che hanno dato l'allarme, l'intervento di una pattuglia dell'Arma ha permesso di bloccare il ladro che è stato denunciato. Sempre in viale Ceccarini un ragazzino, neo maggiorenne di origini straniere e senza fissa dimora, è riuscito a far sparire capi di abbigliamento griffati per un valore di 400 euro. Quando il titolare si è accorto del furto ha chiesto l'intervento dei carabinieri che, arrivati sul posto, sono riusciti a rintracciare il ladro e a recuperare la refurtiva. Anche in questo caso il giovane dovrà rispondere di furto.

Nel corso dei controlli mirati sulle baby gang, i carabinieri hanno identificato due giovani neomaggiorenni di origini nordafricane sui quali pendeva il foglio di via da Riccione per una serie di reati commessi la scorsa estate. Portati in caserma per le pratiche di rito, sono stati denunciati per inottemperanza al provvedimento della Questura. Nei confronti di altri 6 ragazzini, tutti appena 18enni, è stato chiesto alla Questura l'emissione di un foglio di via in quanto ritenuti pericolosi per la tranquillità sociale. Sul fronte dei controlli stradali, 2 automobilisti sorpresi ubriachi al volante hanno dovuto dare l'addio alla patente e sono tornati a casa con una denuncia per guida in stato di ebbrezza.