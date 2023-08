Baby gang specializzata nelle rapine ai turisti minorenni, 5 giovani catturati dai carabinieri

Ha imperversato per le strade di Riccione, mettendo a segno un colpo ai danni di 7 giovanissimi turisti, la baby gang arrestata nel fine settimana dai carabinieri di Riccione. A finire in manette sono stati quattro malviventi, un diciannovenne e tre diciassettenni italiani, mentre un quinto sempre minorenne, originario dell'est Europa, è stato denunciato a piede libero. La banda gravitava nella zona di via Derna da dove è arrivata la segnalazione di una vittima che ha fatto accorrere le pattuglie dei militari dell'Arma. I carabinieri hanno raggiunto il gruppo di turisti che, a piedi, cercava di raggiungere una discoteca della collina quando è stato avvicinato dalla baby gang che ha iniziato ad importunarli. Le insistenti richieste di sigarette e le fastidiose offerte di accendini si sono, in breve tempo, trasformate in vere e proprie minacce fino a quando i gli aggressori hanno preteso dalle vittime i loro cellulari e i soldi che avevano in tasca. Uno dei componenti della gang, secondo il racconto delle vittime, per rendere più spiccia la cosa avrebbe anche minacciato di accoltellarli se non avessero soddisfatto le loro richieste. Uno dei turisti, rimasto invischiato nel gruppo dei rapinatori, si è visto così sfilare il denaro mentre gli amici erano riusciti a scappare così come i componenti della baby gang dopo aver ottenuto quello che volevano.

Dopo aver ottenuto una descrizione dei componenti della banda, i carabinieri sono partiti alla loro caccia riuscendo ad individuarli poco lontano. Quattro sono stati bloccati e portati in caserma per essere identificati. Nel corso della perquisizione, uno di questi è stato trovato in possesso di un iPhone 11 risultato rubato a Riccione nel corso di una rapina avvenuta a metà luglio che gli è valso una denuncia a piede libero per ricettazione da aggiungere all'elenco degli altri reati. Mentre i ragazzini venivano interrogato dai carabinieri, una pattuglia dell'Arma ha intercettato anche il quinto componente della baby gang il quale è stato semplicemente denunciato a piede libero per la rapina ai turisti in quanto è venuta a mancare la flagranza.

Per gli altri quattro, tutti riconosciuti dalle vittime, sono invece scattate le manette e informate le Procure di competenza. Per il maggiorenne si sono aperte le porte del carcere dei "Casetti" di Rimini mentre, i minorenni, sono stati trasferiti nel carcere minorile di Bologna. Nella giornata di martedì si sono svolte le udienze di convalida coi giudici che hanno confermato gli arresti: i minorenni rimarranno dietro le sbarre mentre, per il 19enne, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.