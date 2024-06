Baby rapinatori in trasferta, riconosciuti dai poliziotti dopo la violenta rapina di un turista

Traditi dalle telecamere di videosorveglianza e dalla memoria degli agenti delle Volanti i due baby rapinatori che, a inizio giugno, avevano messo a segno una violenta rapina ai danni di un turista straniero davanti una tabaccheria di viale regina Elena e che sono stati arrestati dopo una settimana. I due ragazzini, entrambi minorenni e di origini tunisine provenienti dall'Emilia, erano entrati in azione nella serata dello scorso 5 giugno e, dopo aver accerchiato la vittima, lo avevano picchiato per poi portargli via oltre 2mila euro in contati e quindi fuggire facendo perdere le loro tracce. L'impresa dei giovanissimi, tuttavia, era stata immortalata dalle telecamere del negozio coi filmati che erano stati acquisiti dagli inquirenti della Polizia di Stato. Dopo una settimana, nel corso di un controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti verso le 3 si è imbattuta nei due giovanissimi e gli agenti insospettiti dalla presenza dei ragazzini nel cuore della notte li hanno fermati.

Entrambi sprovvisti dei documenti, i loro tratti somatici e alcuni capi di abbigliamento hanno fatto squillare un campanello nella mente del personale della Questura che si è ricordato della rapina avvenuta sei giorni prima. Portati negli uffici di piazzale Bornaccini e accertata la loro identità, sono emersi chiari indizi sul fatto che fossero anche gli autori del colpo e nei loro confronti è scattato il fermo di polizia. Trasferiti nel carcere minorile di Bologna dove, il giudice, ha convalidato l'arresto.